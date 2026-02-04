Maltempo in Puglia: copertura di un camion colpisce un furgone sulla Statale 7

Secondo le prime ricostruzioni, l’intelaiatura del telone si sarebbe staccata, trafiggendo il parabrezza del furgone e ferendo il conducente. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi

Questa mattina la Puglia è stata colpita da forti piogge e raffiche di vento, che hanno provocato un incidente sulla Statale 7 in direzione Taranto. Un autoarticolato ha perso la copertura del rimorchio, che ha invaso la carreggiata opposta, colpendo un furgone in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intelaiatura del telone si sarebbe staccata, trafiggendo il parabrezza del furgone e ferendo il conducente. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico, temporaneamente rallentato.