Fuga da film nel Tarantino: tre giovani tentano di seminare la polizia

Un inseguimento di 50 chilometri tra le strade del versante orientale avrebbe coinvolto tre ragazzi a bordo di una Fiat 500 Abarth e una volante della polizia di Manduria

All’una di notte, tra le strade di Manduria, Sava, Maruggio e Torricella, un’auto sportiva con a bordo tre giovani avrebbe ignorato l’alt della polizia, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità. Il conducente, un maggiorenne di Avetrana sprovvisto di patente, insieme a due passeggeri manduriani, avrebbe tentato di seminare gli agenti per circa 50 chilometri prima di essere fermato in via Taro a Sava.

Il guidatore è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono in corso verifiche sulla posizione dei due passeggeri. L’episodio, che ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della zona, si è fortunatamente concluso senza incidenti né feriti.