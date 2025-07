Marina di Leporano, scontro tra auto e moto: un morto e due feriti

Un violento incidente ha causato la morte di un uomo di 40 anni. Ferite due persone. Le autorità sono a lavoro per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità

Si è trasformato in tragedia il pomeriggio di mercoledì 30 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, a Marina di Leporano, all’altezza di Porto Pirrone, una moto Yamaha si sarebbe scontrata con un’auto provocando la morte di un uomo di 40 anni.

L’impatto, che si sarebbe verificato in un’area particolarmente trafficata nelle ore di punta estive, risulterebbe essere stato molto violento. Il motociclista non sarebbe sopravvissuto allo scontro, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. La passeggera della moto, una donna, sarebbe rimasta gravemente ferita e sarebbe stata trasportata in ospedale in condizioni considerate critiche. Anche il conducente della vettura sarebbe rimasto ferito, sebbene le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e provato a regolare il traffico, reso difficoltoso dal blocco parziale della carreggiata.

Le autorità competenti starebbero ora cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, per chiarire eventuali responsabilità legate al presunto incidente.