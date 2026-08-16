Marina di Pulsano, incendio in spiaggia

Poche ore fa, nella località “Le Canne”, alte fiamme hanno distrutto ombrelloni e sdraio

Alle prime luci del mattino un rogo, ha sorpreso sulla spiaggia i primi bagnanti.

Per cause ancora da accertare, sdraio, ombrelloni e pedalò sono stati avvolti dalle fiamme distruggendoli. In breve tempo l’ incendio ha generato danni, per fortuna circoscritti alla zona. Non si registrano al momento danni alle aree adiacenti né feriti.

L’ intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare subito l’ incendio. Sono a lavoro i Carabinieri della stazione di Manduria per stabilire la natura dell’ accaduto ed escluderne la dolosità

