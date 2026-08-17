Taranto, tir resta bloccato nel sottovia di via Dante: disagi alla circolazione

Il conducente avrebbe valutato male l’altezza disponibile sotto la struttura. Il mezzo è rimasto bloccato all’imboccatura del sottovia, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione

Un autoarticolato con rimorchio è rimasto incastrato questa mattina all’imboccatura del sottovia di via Dante, mentre procedeva in direzione di Viale Magna Grecia. L’episodio ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, rendendo necessario l’intervento della Polizia Locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo pesante avrebbe valutato erroneamente l’altezza disponibile sotto il cavalcavia. Una volta imboccato il sottovia, il tir non è riuscito a superare la struttura ed è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie alla rimozione del mezzo. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni in sicurezza è stata predisposta una deviazione del traffico, con l’obiettivo di contenere i disagi agli automobilisti.

Nell’impatto il cavalcavia avrebbe riportato lievi danni. Saranno ora effettuate le verifiche tecniche necessarie per accertare l’entità dei danni e le eventuali conseguenze sulla struttura. La circolazione è stata quindi interessata da rallentamenti fino al completamento delle operazioni di rimozione dell’autoarticolato.