Giochi del Mediterraneo, Abodi: “Prezioso il messaggio di Papa Leone XIV”

Il ministro dello sport: “La gloria sportiva ha la sua importanza, ma l’auspicio che parte anche da Taranto è la Pace, alla quale ognuno di noi può dare un contributo”

“Papa Leone XIV manda un prezioso messaggio augurale ad atleti, tecnici, dirigenti e volontari che da venerdì animeranno la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La gloria sportiva ha la sua importanza, ma l’auspicio che parte anche da Taranto è la Pace, alla quale ognuno di noi può dare un contributo”.

Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X a cinque giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Il ministro sottolinea poi come l’Italia sarà “ancora una volta al centro del mondo grazie allo sport, grazie a tre anni di lavoro comune coordinato dal Governo per offrire un’affascinante esperienza di competizioni sportive, importanti occasioni d’incontro tra i popoli mediterranei, utili opportunità di relazioni e diplomazia internazionale”, conclude. (Ansa)