Martina Franca, anziano in cerca di funghi si perde nel bosco: ritrovato dopo due ore

L’anziano è stato accompagnato dai soccorritori presso l’ospedale del capoluogo ionico per le cure del caso

Il personale del Commissariato di Martina Franca è stato allertato per la scomparsa di un anziano signore che alle prime ore del pomeriggio, parcheggiata l’autovettura in una zona tra i comuni di Grottaglie e Martina Franca, si era inoltrato nel bosco alla ricerca di funghi. La moglie che era ad attenderlo in auto, non vedendolo ritornare, molto preoccupata, grazie anche all’aiuto di un automobilista di passaggio, ha telefonato al 112 NUE per dare l’allarme.

I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Martina Franca hanno appreso che l’uomo di 82 anni si era allontanato senza il telefono cellulare e che nell’ultimo periodo non versava in condizioni fisiche ottimali vista l’età avanzata. Considerata la situazione di estremo pericolo, i poliziotti, attivandosi nelle ricerche, hanno avviato la “procedura salvavita” allertando i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri ed il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia intervenuto con un cane molecolare ed un elicottero decollato da Gioia del Colle.

Le ricerche rese difficili dal calar della sera e da una pioggia battente sono iniziate scandagliando in maniera simmetrica e meticolosa l’intera area boschiva compresi i tanti canali di scolo presenti. Dopo circa due ore l’anziano signore è stato rintracciato proprio in uno di questi canali, vigile, infreddolito ma in discrete condizioni fisiche.

Il personale impegnato nelle ricerche dopo i primi soccorsi ha accompagnato l’82enne all’ambulanza del 118 che era ad attenderlo in una vicina masseria. L’anziano è stato accompagnato presso l’Ospedale del capoluogo jonico per la doverosa assistenza sanitaria.