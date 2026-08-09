Ex Ilva,13enne malato scrive a Decaro: “A te non importa?”

Andrea fa appello al Governatore della Puglia: “Noi piccoli tarantini abbiamo paura di diventare angeli”

Perché vuoi tenere il mostro ancora aperto?”.

È la domanda che Andrea, 13 anni, rivolge al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro in un videomessaggio diffuso dall’associazione Genitori Tarantini. Andrea, affetto da una malattia rarissima legata alla mutazione del gene Sox4, è tra gli undici ricorrenti – compresa la mamma Simona Peluso – che hanno promosso l’azione inibitoria contro l’ex Ilva.

Il 27 luglio la Corte d’Appello di Milano ha imposto la chiusura dell’area a caldo entro il 28 ottobre, per amianto ed emissioni di polveri sottili oltre i limiti.

“Caro presidente della Regione, mi chiamo Andrea – scrive il ragazzino in una lettera inviata a Decaro e letta nel video – e sono il più piccolo degli undici ricorrenti che hanno vinto a Milano. Io ci sono stato a tutte le udienze, aspettando nei corridoi del Tribunale”. Poi il riferimento ai bambini curati nel reparto di Taranto: “Alcuni hanno perso tutti i capelli, altri non li ho più visti, mia madre mi ha detto che ora sono angeli, ma io so cosa significa, sono grande oramai”.

Andrea ricorda di aver scritto, nel 2021, all’allora sindaco Rinaldo Melucci sulla chiusura dell’Ilva. “Quel sindaco mi aveva promesso che un giorno mi avrebbe incontrato ma poi non l’ha mai fatto, ora io scrivo a te, perché mi hanno detto che sei stato un bravo sindaco. Perché non incontri gli avvocati che per me sono come zii? A te non importa?”. Il messaggio si chiude con un appello: “Noi piccoli tarantini abbiamo paura di diventare angeli”.

(Ansa)