Castellaneta Marina, vasto incendio durato ore

Probabile origine dolosa. In corso gli accertamenti

Vigili del Fuoco, autorità, personale dell’Arif e volontari della Protezione Civile, impegnati per circa sette ore e senza sosta per cercare di limitare le fiamme di un incendio divampato verso le 19, di sabato 8 agosto, nelle campagne di Castellaneta, in contrada Santa Caterina.

Le raffiche di vento hanno reso difficili le operazioni di spegnimento e le fiamme si sono protette fino alle 2 di notte. Il rischio elevato era quello di coinvolgere le abitazioni nelle vicinanze. Non si conoscono le cause dell’ incendio ma sono stati rilevati diversi focolai e questo fa supporre la probabile origine dolosa del rogo. I controlli continuano e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area per scongiurare l’ eventuale ripresa delle fiamme.

Il sindaco di Castellaneta Di Pippa, poche ore fa ringraziato attraverso un messaggio sui social tutti coloro che sono intervenuti per fronteggiare questa emergenza, compresi i cittadini.