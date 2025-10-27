Martina Franca, arrestato un 31enne che prende a calci un cane

Resistenza e tentativo di aggressione anche ai poliziotti

La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne di Martina Franca perché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamento di animali e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto dopo una segnalazione

I poliziotti, mentre erano impegnati ad acquisire notizie sull’ episodio, hanno notato in lontananza un giovane che ad alta voce offendeva una donna che stava raccontando loro l’accaduto.

Gli agenti, dopo averlo invitato a calmarsi ed assumere un comportamento più consono, lo hanno raggiunto chiedendogli il documento d’identità.Il rifiuto convinto a farsi identificare e dopo alcuni minuti ha anche tentato di allontanarsi.

I poliziotti, dopo avergli intimato di fermarsi, – fanno sapere- lo hanno raggiunto e bloccato dopo alcune centinaia di metri. Anche in questo frangente la reazione del 31enne è stata violenta.

Solo dopo alcuni concitati minuti l’esagitato è stato riportato alla calma ed accompagnato negli uffici del locale Commissariato per tutti gli ulteriori accertamenti.

La consultazione della Banca dati in uso alle Forze di Polizia ha evidenziato i numerosi precedenti penali del giovane. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato arrestato.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.