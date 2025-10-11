Martina Franca, controlli dei Carabinieri: chiusa un’impresa irregolare

Nel corso delle attività ispettive, presso un esercizio commerciale operante nel settore della distribuzione di carburanti e autolavaggio, è emersa una serie di gravi inadempienze

Nel corso della mattinata del 10 ottobre 2025, a Martina Franca, i Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Taranto e personale del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro.

Nel corso delle attività ispettive, presso un esercizio commerciale operante nel settore della distribuzione di carburanti e autolavaggio, è emersa una serie di gravi irregolarità. In particolare, il titolare, un uomo di circa 50 anni, è stato deferito in stato di libertà per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui l’omessa redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” e la mancata sottoposizione dei dipendenti a visita medica preventiva di idoneità.

Nel medesimo contesto è stato inoltre accertato l’impiego di un lavoratore in assenza di regolare comunicazione di assunzione, con conseguente contestazione della maxisanzione per lavoro irregolare. Alla luce delle violazioni riscontrate, è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale con effetto immediato. Le sanzioni complessivamente comminate ammontano a oltre 21.000 euro, tra penali e amministrative.

Sono stati informati l’Autorità Giudiziaria e gli Enti competenti per i successivi adempimenti.

Si precisa che la persona coinvolta deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva di condanna.