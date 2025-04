Martina Franca, incidente sulla SS 172: due i feriti in codice rosso

La dinamica del sinistro non è stata ancora chiarita. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le due vetture incidentate e per bonifica dell’area

Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, poco dopo le 15.00, lungo la Statale 172 che collega Martina Franca a San Paolo, si è verificato un violento impatto frontale tra due vetture.

Il sinistro ha coinvolto due persone che sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Al momento la dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita e gli agenti della Polizia Locale di Martina Franca stanno effettuando i rilievi del caso.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le due vetture incidentate e per bonifica dell’area, resa pericolosa dalla presenza di detriti.