Martina Franca, travolto sulle strisce: muore un 78enne

Un uomo di 78 anni, medico in pensione, è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali nei pressi della stazione ferroviaria di Martina Franca (Taranto).

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano è stato colpito da una Ford Fiesta guidata da un uomo di 48 anni che si è subito fermato per soccorrerlo.

Alcuni passanti hanno allertato il 118 e i carabinieri. E’ intervenuta anche la polizia locale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale della Valle d’Itria, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. L’auto è stata posta sotto sequestro, mentre la posizione del conducente è al vaglio degli inquirenti.

(ANSA)