Martina Franca, un arresto per atti persecutori

Il reato ai danni del compagno dell’ ex moglie

La misura restrittiva è scattata nei confronti dell’ indagato in seguito ai numerosi atti persecutori compiuti nei confronti dell’attuale compagno della sua ex moglie, dalla quale è separato da oltre 10 anni.

Per l’ uomo, era già stato disposto nel 2020 il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Taranto e successivamente anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Gli eventi che hanno portato al suo arresto sono aumentati nel corso di questa estate quando in più occasioni, il presunto stalker, avrebbe manifestato una serie di comportamenti minacciosi ed intimidatori, tali da modificare la vita quotidiana sia della persona offesa che della donna.

Almeno quattro i gravi episodi denunciati dalla vittima ai poliziotti del Commissariato negli ultimi tre mesi.

In uno degli episodi riportati, la parte offesa si sarebbe vista quasi speronare l’autovettura da quella dell’ indagato che negli ultimi istanti prima dell’impatto,avrebbe volutamente cambiato direzione.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’ uomo è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino a sentenza definitiva.