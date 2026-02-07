sabato 7 Febbraio 26
CP

Martina Franca, un arresto per tentato furto nella notte

Cronaca

Articoli Correlati

Confartigianato, Taranto: “Scelte coraggiose per presentarsi al mondo”

CP -
Dignità all' economia di vicinato, svolta sui tributi e servizi. Urgente un confronto costruttivo con l' Amministrazione Confartigianato Taranto richiama l’attenzione su un’urgenza che non...
Read more

Massafra, il Deruggieri tra i vincitori del concorso nazionale “Ve lo racconto io il Mito!”

CP -
di Angelo Nasuto Il Liceo di Massafra si è distinto come l’unica realtà del Mezzogiorno, insieme ad un istituto della provincia di Foggia, a rientrare...
Read more

Regione Puglia, task force per l’ edilizia sanitaria

CP -
Avviata la ricognizione sulla realizzazione delle Case di Comunità La Presidenza della Regione Puglia ha disposto l’attivazione di una task force per il monitoraggio dello...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand