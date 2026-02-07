Martina Franca, un arresto per tentato furto nella notte

Un ragazzo colto in flagranza di reato nel tentativo di rubare un’ auto

La scorsa notte, a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato, un 37enne della provincia di Brindisi, presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma, mentre era intento a spostare un’autovettura parcheggiata su pubblica via. L’azione criminosa è stata però immediatamente interrotta grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che lo hanno bloccato e messo in sicurezza. Hanno anche resistituito l’ auto al legittimo proprietario.

Il 37enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Un intervento – fanno sapere – che conferma ancora una volta la costante presenza e l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, a tutela della sicurezza dei cittadini.

