Martina, fugge dopo incidente: rintracciato responsabile in 24 ore

Nella serata di sabato 23 agosto, dopo un tamponamento all’incrocio tra la strada provinciale 61 e la statale 172, a Martina Franca, un uomo alla guida di una macchina si è allontanato senza prestare soccorso all’altro automobilista coinvolto.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale che, secondo le prime informazioni, hanno avviato un’indagine per risalire al colpevole dell’incidente. La dinamica del sinistro è stata ricostruita grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell’incrocio. Gli agenti sono riusciti a individuare la macchina e la targa che, nel giro di poche ore, ha portato all’identificazione del conducente.