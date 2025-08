Massafra: arrestato 47enne per maltrattamenti nei confronti del padre

L’uomo avrebbe tenuto condotte minacciose nei confronti del padre, culminate nella minaccia di incendiare l’autovettura del genitore

Nella notte del 3 agosto i Carabinieri della Stazione di Massafra hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente nella cittadina jonica, presunto responsabile di reiterate condotte minacciose e persecutorie nei confronti del padre.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe tenuto condotte minacciose nei confronti del padre, culminate nella minaccia di incendiare l’autovettura del genitore. Nonostante il trasferimento del genitore in una nuova abitazione, il 47enne lo avrebbe raggiunto più volte, reiterando minacce e richieste di denaro.

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, scongiurando un peggioramento degli eventi. Durante l’intervento, hanno identificato l’uomo su una pubblica via, trovandolo in possesso di una tanica vuota per benzina, immediatamente sequestrata.

Durante il controllo, lo stesso avrebbe rivolto minacce anche ai Carabinieri, prima di essere accompagnato in caserma.

L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa circondariale di Taranto.