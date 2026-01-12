Massafra, ucciso un giovane durante una lite

Un venticinquenne del posto è stato accoltellato per futili motivi

Ieri sera a Massafra, una lite tra ragazzi è degenerata.

La vittima, un giovane ragazzo, è stato raggiunto da diversi fendenti di arma da taglio alla testa e al collo.

L’ epilogo è stato tragico. Nonostante l’ intervento dei sanitari e il trasporto urgente al Santissima Annunziata di Taranto, non è stato possibile salvare la vita al ragazzo. È spirato poco dopo l’ arrivo al nosocomio.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Massafra in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che erano stati allertati da urla strazianti provenienti dalla strada.

Sono in corso le indagini e una serrata ricerca per individuare il responsabile della fatale aggressione. È stata anche disposta l’ autopsia per stabilire il numero dei fendenti e la loro traiettoria che hanno reso impossibile salvargli la vita.