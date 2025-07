Movida sicura: controlli e sequestri nel tarantino

I Carabinieri hanno avviato un’intensa attività di prevenzione e contrasto alle condotte illecite e pericolose legate alla movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva

Weekend di controlli avvitati da parte dei Carabinieri nelle zone della movida tra Castellaneta Marina, Massafra e Palagiano, con un bilancio che parla chiaro: sequestri di droga, un arresto per maltrattamenti in famiglia, sanzioni e segnalazioni per uso di stupefacenti.

A Castellaneta Marina, durante un servizio mirato nelle aree frequentate da giovani e turisti, i militari dell’Arma hanno fermato un ragazzo trovato con diverse dosi tra ketamina e ecstasy, pronte per la vendita. Altri quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati con piccole quantità di hashish e cocaina.

Nella notte tra sabato e domenica, a Massafra e Palagiano, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di un uomo, che dovrà scontare oltre un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare per reati legati a maltrattamenti in famiglia, minacce e tentato furto.

Sempre durante i controlli, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mentre un altro giovane è stato sorpreso con nove grammi di cocaina già suddivisi in dosi, finendo denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Cinque ragazzi sono stati inoltre segnalati alla Prefettura competente poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, cocaina e marijuana.

Il dispositivo di sicurezza ha permesso di controllare oltre un centinaio di persone e diverse decine di veicoli. Sono state elevate nove sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrati due veicoli privi di assicurazione e fermati due motoveicoli poiché i conducenti circolavano senza casco.

L’attività rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite e pericolose legate alla movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva.

Si precisa che, per gli indagati, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.