Nascondeva droga in casa: arrestato 32enne a Massafra

I Carabinieri scoprono una riserva di sostanze stupefacenti nell’abitazione dell’uomo, che è stato condotto agli arresti domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno effettuato un’operazione antidroga nel weekend scorso, culminata nell’arresto di un 32enne. L’uomo è stato presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda si è svolta dopo un prolungato servizio di osservazione da parte dei militari dell’Arma, che hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato. Durante l’intervento, i Carabinieri hanno recuperato una consistente quantità di droga composta da più tipologie diverse. Tra le sostanze sequestrate figurano oltre un etto verosimilmente cocaina in pietra, alcuni cipollotti pronti allo spaccio della stessa sostanza, un panetto da 88 grammi e porzioni pronte per essere vendute. Inoltre alla droga sono stati trovati anche strumenti necessari per il confezionamento e la pesatura precisa delle sostanze stupefacenti destinate presumibilmente alla cessione.

La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri a Taranto per determinarne la quantità esatta e la percentuale del principio attivo. Il 32enne arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime d’arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.