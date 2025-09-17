Nel quartiere Tamburi di Taranto, uomo palpeggia minorenne

Arrestato 41enne incensurato del posto

Nella tarda serata del 15 settembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Taranto Nord in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto sono intervenuti nel quartiere Tamburi, a seguito della segnalazione di una presunta aggressione a sfondo sessuale ai danni di una minore.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’ uomo, sceso da un autobus di linea, avrebbe seguito una minorenne di età inferiore a 14 anni, in una via antistante la fermata, dove l’avrebbe palpeggiata.

Il gesto è stato notato da alcuni residenti della zona, che sono intervenuti bloccando l’uomo e impedendogli la fuga, colpendolo anche fisicamente.

I militari dell’Arma, in transito nella zona, hanno sottratto l’uomo alla folla e l’ hanno condotto in sicurezza presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Taranto Nord. Il 41enne è stato poi medicato dal personale del 118 per lievi escoriazioni riportate.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’ uomo– un cittadino straniero, incensurato, regolarmente residente nel capoluogo jonico – è stato arrestato per il presunto reato di atti sessuali con minore e condotto agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la persona indagata deve ritenersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell’art.27 della Costituzione.

Oggi presso l’ufficio del GIP del Tribunale di Taranto, si è tenuta l’udienza nella quale l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato ricondotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.