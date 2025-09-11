Camion si ribalta nel Tarantino, 56enne perde la vita

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Avetrana e del Nucleo Radiomobile di Taranto per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause del sinistro

Un uomo di 56 anni ha perso la vita questa mattina, giovedì 11 settembre, a causa un incidente stradale sulla provinciale 142 che collega Avetrana e Manduria.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato nel camion che si sarebbe ribaltato improvvisamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Avetrana e del Nucleo Radiomobile di Taranto per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause del sinistro.

Al momento il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per poter mettere in sicurezza la zona anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere dalla carreggiata il mezzo incidentato.