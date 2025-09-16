martedì 16 Settembre 25
CP

Nel tarantino associazione per delinquere, frode fiscale e truffa aggravata

Cronaca

Articoli Correlati

Manduria, 62enne sospettato di molestie muore dopo l’aggressione

CP -
Le cause del decesso saranno accertate dall’autopsia Nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, è deceduto presso l’ospedale Giannuzzi di Manduria, un uomo di 62...
Read more

Minacce alla sua ex compagna: 31enne arresto dalla Polizia nel Tarantino

CP -
Nel corso della perquisizione nell’abitacolo dell’autovettura è stato trovato anche un coltello a serramanico oltre a numerosi cacciaviti e attrezzatura da carpenteria La Polizia di...
Read more

Segue la moglie nonostante il divieto: 30enne arrestato dai Carabinieri nel Tarantino

CP -
I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato nei pressi della casa della moglie Aveva l’obbligo di stare lontano...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand