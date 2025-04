Occupa abusivamente un B&B e aggredisce i proprietari: arrestato 44enne

Momenti di panico in un B&B in via Garibaldi: violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era già noto per episodi simili in altre strutture della città

Momenti di forte tensione in un B&B del centro di Taranto, dove un uomo di 44 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violazione di domicilio aggravata da violenza su cose e persone, nonché resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento degli agenti della Squadra Volante è avvenuto in via Garibaldi, a seguito di una segnalazione per aggressione ai proprietari di un B&B da parte di un uomo che qualche ora prima si era introdotto abusivamente in una delle camere della struttura ricettiva. Al loro arrivo, i poliziotti saliti al primo piano dello stabile hanno sorpreso un uomo che, in maniera estremamente aggressiva, stava malmenando con schiaffi e pugni al volto il titolare del B&B e suo figlio accorso in aiuto.

Nel tentativo di bloccare l’aggressore, gli agenti si sono trovati di fronte a un comportamento ancora più violento: l’uomo avrebbe infatti minacciato anche loro, cercando lo scontro fisico.

Dopo alcuni concitati momenti i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio, immobilizzando il 44enne e mettendolo in sicurezza a bordo dell’auto di servizio per il successivo accompagnamento negli uffici della Questura.

Secondo quanto riferito in denuncia da parte delle vittime, l’uomo senza fissa dimora da qualche settimana si sarebbe più volte introdotto furtivamente all’interno del B&B occupando abusivamente una stanza posta al primo piano.

Agli inviti a lasciare la stanza avrebbe sempre reagito in maniera violenta spesso anche provocando danni a arredamento e suppellettili.

Episodi simili, a quanto pare, si sarebbero verificati anche in altre strutture della città, sempre con lo stesso presunto responsabile.

Trasmessi gli atti all’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la locale casa Circondariale.

Si ribadisce che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.