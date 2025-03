Oltre 15kg di fuochi non autorizzati: denunciato titolare d’azienda

La Polizia di Stato ha segnalato l’uomo per trasporto e vendita illegale di materiale esplodente

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà il titolare di un’azienda pirotecnica, ritenuto presunto responsabile del reato di trasporto e vendita di materiale esplodente senza le necessarie autorizzazioni. Durante un controllo effettuato nel corso di un festeggiamento religioso in un comune della provincia jonica, il personale della Squadra Volante e del Team Artificieri della Polizia di Stato ha verificato che il quantitativo di fuochi pirotecnici utilizzati fosse conforme alle normative vigenti e che l’azienda incaricata possedesse le previste autorizzazioni.

Il controllo ha rivelato che il titolare dell’azienda incaricata della fornitura e accensione dei fuochi d’artificio aveva in possesso un quantitativo superiore a quello autorizzato. Oltre ai 17 kg di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati, i poliziotti hanno trovato nel cofano dell’auto del responsabile ulteriori 15 kg di massa lorda non menzionati nei documenti di trasporto del materiale esplodente.

Al termine del controllo, il titolare dell’azienda è stato denunciato in stato di libertà. Tutto il materiale eccedente, dopo la messa in sicurezza, è stato sequestrato e prelevato dal personale del Team Artificieri per la successiva distruzione.