Omicidio Piazza Fontana: tre i giovani fermati, due minorenni

Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi

Sono tre le persone fermate dalla squadra mobile di Taranto – un 19enne e altre due che hanno tra i 15 e i 16 anni – per l’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, a Taranto.

Lo riporta il Tg1 precisando che una quarta persona, minorenne, è al momento ricercata.

Le persone fermate, che al momento vengono ascoltate in questura a Taranto, sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo quanto accertato finora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e ucciderlo con un oggetto acuminato. (ANSA)