“Piccoli Talenti Crescono”, al Cinema Salerno la XIII edizione del Premio Chiara Melle

L’evento, patrocinato da enti istituzionali locali e regionali, prenderà il via domani alle 18.30 con la partecipazione di autorità civili e istituzionali
Sarà la gratitudine il filo conduttore della XIII edizione del “Premio Chiara Melle – Piccoli Talenti Crescono”, in programma domani, giovedì 15 maggio, alle ore 18.30 presso il Cinema Salerno di Sava.
Sono in corso gli ultimi preparativi per l’evento organizzato dall’Associazione Chiara Melle, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e sociale del territorio, dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti.
La serata vedrà la partecipazione di numerose autorità civili e istituzionali. Ospite d’onore sarà l’ingegnere Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari. Attesa anche la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sava, della Comunità Europea, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dell’Ambito Territoriale, confermando il valore culturale e sociale del progetto promosso dall’associazione.