Operazione antidroga a Taranto: sequestro di hashish e un arresto

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno portato a termine un’importante operazione antidroga nello scorso fine settimana, che ha portato al sequestro di circa 550 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e all’arresto in flagranza di un soggetto residente nella borgata di Talsano.

L’attività investigativa, condotta con meticolosità e professionalità, ha visto i militari dell’Arma impegnati in una serie di perquisizioni personali e domiciliari mirate nel territorio tarantino. Durante uno di questi interventi, i Carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente suddivisa in panetti da circa 100 grammi ciascuno, consegnata ai colleghi del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale di Taranto per le analisi di rito.

L’uomo coinvolto, un soggetto di circa 23 anni, è stato immediatamente arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane dei Carabinieri volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga sul territorio tarantino, contribuendo così alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza dei cittadini. La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un deterrente efficace contro ogni forma di illegalità legata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno nel presidiare con attenzione il territorio e nel garantire la legalità, invitando i cittadini a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette attraverso i canali ufficiali.

L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari.