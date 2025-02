Operazione straordinaria nelle zone rurali: 5 persone denunciate

Controlli da parte dei Carabinieri di Martina Franca nei comuni di San Giorgio Ionico, Monteparano e Grottaglie. Diversi reati contestati tra cui furto di energia e violazioni alla sicurezza sul lavoro

Proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo coordinato nel territorio. Questa ha interessato i comuni di San Giorgio Ionico, Monteparano e Grottaglie con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle zone rurali vicino al capoluogo jonico.

In totale, il servizio ha portato all’identificazione e al controllo di oltre cento persone. Le verifiche hanno condotto alla denuncia di cinque individui: uno trovato recidivo alla guida con patente scaduta; due titolari di esercizi commerciali per violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro e installazione abusiva impianti videosorveglianza; due per furto aggravato dell’energia elettrica.

Durante i controlli in terreni agricoli ed abitazioni dei centri abitati sono stati accertati allacci abusivi alla rete distribuzione energetica con consumo fraudolento superiore a trecentomila euro attraverso bypass o collegamenti diretti. Quattro soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura per detenzione sostanze stupefacenti a uso personale; queste sostanze saranno analizzate dagli specialisti del Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo Carabinieri Taranto.

Il controllo ha anche comportato la contestazione gravi violazioni circolazione stradale come omessa revisione veicolo, mancanza assicurazione obbligatoria e guida senza cintura sicurezza oltre a guida patente scaduta.