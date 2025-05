Operazioni antidroga della Polizia di Stato nel Tarantino: arrestati un 38enne e 51enne

I Poliziotti hanno rinvenuto, durante le perquisizioni, circa 300 grammi di cocaina e poco meno di un migliaio di cartucce di vario calibro oltre a 4 caricatori vuoti

La Polizia di Stato in due distinte operazioni antidroga ha arrestato due tarantini rispettivamente di 38 e 59 anni ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il costante controllo del territorio e la profonda conoscenza del panorama criminale del capoluogo ha permesso ai Falchi della Squadra Mobile di effettuare alcune perquisizioni volte al ritrovamento di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno di questi controlli, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione in casa di un incensurato tarantino di 38 anni sospettato di aver avviato una proficua attività di spaccio di cocaina.

Il controllo dell’appartamento. situato nella borgata di Talsano, non ha prodotto nell’immediato i risultati sperati, ma il successivo controllo di uno stanzino posto sul terrazzo di pertinenza dell’abitazione ha permesso di recuperare 10 grammi di cocaina già in dosi e tutto il materiale per il suo confezionamento. Il 38enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Analoga operazione al quartiere Salinella. I poliziotti hanno rintracciato per strada un 59enne con piccoli precedenti in materia di droga per poi procedere ad una perquisizione presso il suo domicilio in via Lago d’Iseo.

Con l’ausilio del Team Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, i Falchi sono riusciti a recuperare all’interno di un mobile del soggiorno circa 300 grammi di cocaina in gran parte già suddivisa in dosi oltre a tutto il necessario per il loro confezionamento. L’attività ha permesso di rinvenire ben nascoste nell’armadio della camera da letto poco meno di un migliaio di cartucce di vario calibro oltre a 4 caricatori vuoti. Il 59enne è stato arrestato ed accompagnato presso la locale casa Circondariale.