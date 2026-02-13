venerdì 13 Febbraio 26
CP

Palagianello, controlli nei centri scommesse: imprenditore denunciato

Cronaca

Articoli Correlati

Irregolarità Cup Taranto, indagano i Nas

CP -
Un numero imprecisato di operatori avrebbe effettuato una serie di accessi per finalità non autorizzate Indagano i Nas sulle presunte irregolarità registrate al CUP di...
Read more

Liste d’attesa, Messina (Fials): “È giunto il momento di cambiare rotta”

CP -
“Sono un problema strutturale del sistema. Un problema creato negli anni e causato da motivazioni molto più ampie, come la carenza di personale sanitario,...
Read more

Hiab Taranto, apertura sulla Cigs. I sindacati in pressing per gli incentivi

CP -
“Riteniamo incoerente chiudere la finestra degli incentivi prima del tavolo ministeriale del 2 marzo: i lavoratori devono poter decidere il proprio futuro solo dopo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand