Palagianello, controlli nei centri scommesse: imprenditore denunciato

L’uomo è stato sanzionato per oltre 3.500 euro per la mancata installazione di idonei mezzi di estinzione incendi all’interno dell’attività

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno effettuato dei controlli straordinari a Palagianello nei punti vendita di scommesse: un imprenditore denunciato e sanzioni complessive superiori ai 3.500 euro.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione locale, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, hanno effettuato un’attività ispettiva con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri. L’operazione ha riguardato due attività del settore scommesse presenti sul territorio comunale ed è rientrata in un più ampio piano di contrasto al lavoro irregolare e di verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato un 38enne di Taranto, amministratore unico di una società con sede legale a Castellaneta e sede operativa a Palagianello. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di una violazione penale per la mancata installazione di idonei mezzi di estinzione incendi all’interno dell’attività. Durante l’ispezione è stata inoltre contestata una violazione amministrativa relativa alle modalità di pagamento della retribuzione a un dipendente, risultate non conformi alla normativa vigente.

Nel complesso i controlli hanno interessato due esercizi commerciali e due lavoratori. Le irregolarità accertate hanno comportato sanzioni penali per 1.850,99 euro e sanzioni amministrative per 1.666,67 euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai reparti operanti. Per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.