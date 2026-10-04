Massafra, insegue l’ex moglie fino alla caserma dei Carabinieri

Arrestato 41enne, presunto responsabile di condotte persecutorie e minacce nei confronti della donna

A Massafra i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 41 anni, presunto responsabile di condotte persecutorie e minacce nei confronti dell’ex moglie. In particolare, la donna, al termine del proprio turno di lavoro, a bordo della propria autovettura, sarebbe stata bloccata dall’ex marito che le avrebbe impedito di partire, rivolgendole minacce di morte e ingiurie.

La donna, riuscita ugualmente nel suo intento, sarebbe stata poi inseguita dall’uomo, che alla guida di un’altra autovettura l’avrebbe inseguita fino a riuscire a sorpassarla e a sbarrarle la strada. Quest’ultimo, a tal punto, dopo essere fuoriuscito dall’abitacolo dall’auto, avrebbe continuato a minacciare e insultare la donna, arrivando inoltre, secondo la ricostruzione fornita, a colpire ripetutamente la vettura sulla quale la stessa viaggiava. Tuttavia, la donna è riuscita a raggiungere la Compagnia dei Carabinieri, dove ha chiesto aiuto. A quel punto i militari sono intervenuti, mettendola in sicurezza e fermando l’uomo.



