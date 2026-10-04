Massafra riceve la sua Bandiera Azzurra

di Angelo Nasuto

Il vessillo è stato consegnato all’amministrazione comunale ed era presente anche l’atleta olimpionica Palmisano. L’assessore Bommino: “Bella giornata di sole e sport, attraverso la Camminata delle Amazzoni diffondiamo l’attività sportiva come impegno per contrastare e prevenire le malattie”

Massafra riceve la Bandiera Azzurra. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato, stamattina, in seguito alle attività sportive svolte dalla cittadinanza e gli spazi messi a disposizione in città. Alla cerimonia hanno presenziato tutta l’amministrazione comunale, con in testa la sindaca Giancarla Zaccaro e l’assessore allo Sport Michele Bommino.

La Bandiera Azzurra è stata conferita solo 13 città italiane che si sono distinte per la qualità degli spazi dedicati al cammino e alla corsa. In questo, si è distinta Massafra: per cui il vessillo è stato assegnato da due importanti associazioni, quali la FIDAL, in rappresentanza dell’atletica leggera, e l’ANCI. La bandiera è stata consegnata formalmente al primo cittadino dalle mani del campione olimpico di marcia Maurizio Damilano, ideatore del progetto nazionale, alla presenza dei referenti della FIDAL e del CONI Puglia. Oltre a Damilano, ospite d’eccezione dell’evento, era presente a sorpresa un’ulteriore presenza olimpica: la mottolese Antonella Palmisano. Traguardo che è stato raggiunto anche grazie al lavoro della consigliera comunale Nanni Antonante, che aveva la delega allo sport e che ha presentato la candidatura della Tebaide ad ottenere il premio, dopo circa un anno di esperienza di raccordo tra le istanze dello sport massafrese e la compagine governativa, prima che fosse assegnato l’assessorato a luglio scorso.

La cerimonia è stata accompagnata dalla Camminata della Prevenzione, l’iniziativa promossa dall’associazione “Le Amazzoni”, in cui ha partecipato gran parte della cittadinanza, sfilando per strada a favore della sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. Difatti, anche attraverso la promozione dello sport, come attività necessaria per la vita, si diffonde uno stile di vita sano e robusto, articolato in impegni sportivi per prevenire le malattie, anche quelle peggiori. A evidenziare questo significato l’assessore Bommino, che ha dichiarato: “è stata proprio una bella giornata di sole e sport, anche grazie la Camminata delle Amazzoni, diffondiamo l’attività sportiva come impegno volto a contrastare e prevenire le malattie. E grazie a cui abbiamo promosso lo stare insieme per una causa nobile”.

Anche la Zaccaro è apparsa soddisfatta della mattinata, avendo sottolineato il valore della Bandiera Azzurra ottenuta, come premio che valorizza il lavoro di squadra, avviato un anno fa durante il progetto di candidatura alla bandiera e l’impegno quotidiano delle nostre società e associazioni sportive nella promozione dei valori più autentici dello sport.