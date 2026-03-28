Palagiano, arrestata presunta pusher

In provincia di Taranto, prosegue l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte dei Carabinieri, impegnati quotidianamente in attività di prevenzione e contrasto ai reati, in particolare quelli legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito di un servizio ordinario di controllo alla circolazione stradale, svolto nella mattinata del 27 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Palagiano hanno fermato una donna di 31 anni del posto e, durante le verifiche di routine, a causa del suo atteggiamento che ha destato sospetti, il controllo è stato approfondito attraverso una perquisizione del veicolo.

Il controllo ha portato al rinvenimento di cinque panetti di hashish, accuratamente nascosti all’interno dell’autovettura, per un peso complessivo di circa 500 grammi, pertanto la donna è stata arrestata poiché presunta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata sarà ora sottoposta ad analisi di laboratorio presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Taranto, al fine di determinarne con precisione composizione e principio attivo.

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, la 31enne è stata condotta agli arresti domiciliari.

Si ricorda infine che, come previsto dalla legge, vige il principio della presunzione di innocenza: la posizione della donna è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza divenuta irrevocabile.