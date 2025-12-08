Palagiano, assalto al bancomat

Ancora un altro colpo, il quinto nelle province joniche

La scorsa notte il bancomat Widiba, nella zona centrale del paese di Palagiano è stato fatto esplodere con un ordigno artigianale.

Negli ultimi mesi si sono registrati altri furti agli sportelli in alcune province del capoluogo Jonico: Ginosa,la scorsa settimana, ma anche

Mottola, Monteiasi, Montemesola.

L’esplosione ha provocato danni alla struttura e il valore della refurtiva verrà quantificato.

Sono in corso le indagini per sgominare l’ eventuale organizzazione criminale.

Sembrerebbe che i malviventi utilizzino sempre lo stesso modus operandi, quello della “marmotta” perchè farebbe sì che i soldi rubati restino intatti, e non macchiati dall’inchiostro che viene spruzzato dai sistemi di sicurezza nelle postazioni bancomat.