Palagiano, tentato furto a stazione di servizio

Vigilante ferito durante la colluttazione con quattro malviventi

Tentativo di furto nella notte ai danni di una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto.

In azione un gruppo composto da quattro persone, con il volto travisato e armate di bastoni.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero cercato di forzare l’ingresso dell’impianto colpendo la porta con una mazza. L’azione è stata interrotta dall’arrivo di una pattuglia di vigilanza privata. Nel confronto che ne è seguito, uno dei vigilanti è rimasto ferito durante una colluttazione. Il colpo non è stato portato a termine e il gruppo si è allontanato rapidamente, senza riuscire a sottrarre nulla. Il vigilante ferito è stato medicato e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palagiano e Massafra che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. (Ansa)