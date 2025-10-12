Palagiano, vasto incendio colpisce la Pineta di Pino di Lenne

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto e di Castellaneta, che hanno domato l’incendio intorno alle 2.15 di notte, con il supporto della Protezione Civile di Palagiano e i Carabinieri

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, un vasto incendio si è propagato nella pineta di Pino di Lenne, a Palagiano, segnalato da alcuni cittadini poco dopo le 22.30.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero distrutto diversi ettari di pini secolari e di macchia mediterranea. Alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, il rogo si è propagato velocemente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto e di Castellaneta, che hanno domato l’incendio intorno alle 2.15 di notte, con il supporto della Protezione Civile di Palagiano e i Carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del rogo, per il quale non si escluderebbe la matrice dolosa.