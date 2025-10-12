domenica 12 Ottobre 25
CP

Palagiano, vasto incendio colpisce la Pineta di Pino di Lenne

Cronaca

Articoli Correlati

Massafra, al via il progetto di ‘Sicurezza del Vicinato’

CP -
di Angelo Nasuto L’idea è nata quarant’anni fa negli Stati Uniti. Si tratta di una sicurezza solidale, con un centro di coordinamento europeo di un’associazione...
Read more

Agli arresti domiciliari continuava a spacciare: arrestato 33enne

CP -
La Polizia di Stato ha recuperato nell'abitazione dell'uomo involucri di cocaina, hashish ed il necessario per il confezionamento delle droghe in dosi La Polizia di...
Read more

Martina Franca, controlli dei Carabinieri: chiusa un’impresa irregolare

CP -
Nel corso delle attività ispettive, presso un esercizio commerciale operante nel settore della distribuzione di carburanti e autolavaggio, è emersa una serie di gravi...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand