Paura a Porto Pirrone, vasto incendio tra via Ginestre e via Pioppi

Vento e alte temperature hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme. Distrutti diversi ettari di macchia mediterranea e numerosi alberi ad alto fusto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, un vasto incendio è divampato nella zona di Porto Pirrone, tra via Ginestre e via Pioppi.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate su più fronti e, complice il forte caldo accompagnato dal vento, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare anche il campeggio presente nell’area.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto che, grazie a un rapido e coordinato intervento, sono riuscite a circoscrivere il rogo prima che raggiungesse la struttura ricettiva.

Il bilancio è pesante: diversi ettari di macchia mediterranea e vegetazione sono andati distrutti, insieme a numerosi alberi ad alto fusto. Concluse le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato la bonifica dell’area per eliminare eventuali focolai residui.

Restano ancora da accertare le cause che hanno originato l’incendio.