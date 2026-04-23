Paura nella notte a Taranto: uomo si barrica negli uffici del Genio Civile

Intervento congiunto di polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri, quando un uomo, in evidente stato di alterazione, ha forzato l’ingresso degli uffici del Genio Civile, barricandosi all’interno.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto, attirando l’attenzione dei passanti. Le urla, cariche di disperazione, hanno fatto temere il peggio: l’individuo appariva convinto di trovarsi in pericolo imminente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno fatto irruzione nello stabile per mettere in sicurezza l’area ed escludere rischi. All’interno, i soccorritori hanno trovato l’uomo in stato di forte agitazione, confuso e visibilmente terrorizzato.

Dopo essere stato immobilizzato in sicurezza, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale, dove sarà sottoposto a una consulenza psichiatrica. Restano ancora da chiarire le modalità con cui sia riuscito a introdursi nella struttura pubblica.