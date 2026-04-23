Taranto, attimi di panico nel Borgo

Il ritrovamento di una borsa, incustodita in Piazza della Vittoria, avrebbe suscitato l’attenzione delle Forze dell’Ordine. Scampato pericolo

Attimi di panico nel borgo. Il ritrovamento di una borsa, incustodita in Piazza della Vittoria, avrebbe suscitato l’attenzione delle Forze dell’Ordine. Motivo per cui sarebbero in corso le procedure di prevenzione previste in situazioni di potenziale rischio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad allontanare i presenti per motivi di sicurezza. Contestualmente sono arrivati anche gli Artificieri dell’Arma, incaricati di effettuare tutti gli accertamenti necessari, oltre alle ambulanze del servizio 118 pronte a intervenire in caso di necessità.

Tuttavia, la borsa non conteneva materiale pericoloso per cui il borgo è ritornato fruibile.