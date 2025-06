Paura sulla Statale 7, auto fuori strada: due giovani feriti

La Bmw avrebbe perso il controllo in curva, abbattendo 40 metri di guardrail prima di ribaltarsi. Due diciannovenni trasportati in ospedale

Una notte di paura quella tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno sulla Statale 7 in direzione Taranto, dove un violento incidente ha coinvolto due giovani. Secondo una prima ricostruzione, una Bmw con a bordo due ragazzi di 19 anni avrebbe sbandato in prossimità dell’uscita di un centro commerciale, finendo la sua corsa dopo aver divelto decine di metri di barriera protettiva.

I due occupanti del veicolo sono stati soccorsi tempestivamente dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni sono ancora da valutare. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Taranto, che ha avviato le indagini per determinare le cause dello schianto. Al momento, la dinamica dell’incidente resta da chiarire.