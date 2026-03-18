Pedopornografia online: arrestato 41enne nel Tarantino

Durante le operazioni gli agenti hanno rinvenuto oltre 600 file di materiale illecito e sono stati sequestrati 4 hard disk per un totale di circa 7 terabyte di dati

Un uomo di 41 anni, residente in provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, condotta dagli operatori della Polizia Postale nell’ambito delle attività di monitoraggio della rete per il contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, è stata sviluppata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto.

Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Durante le operazioni, personali, domiciliari e informatiche, gli agenti hanno rinvenuto oltre 600 file di materiale illecito archiviati negli hard disk in uso all’indagato. Al termine della perquisizione, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati quattro hard disk per un totale di circa 7 terabyte di dati. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori, che proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altre persone o reti coinvolte nella diffusione di contenuti illegali.