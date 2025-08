Perde il controllo della vettura sulla SS7: incidente allo svincolo per Taranto

Il mezzo, al momento dello scontro si è all’improvviso si è sollevata restando bloccata in una posizione pericolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Locale

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la SS7, dove una donna è rimasta coinvolta mentre percorreva il tratto in direzione di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che, giunta allo svincolo per Taranto, la persona alla guida abbia perso il controllo della propria vettura che ha colpito violentemente gli ammortizzatori installati a protezione dello svincolo. Il mezzo, al momento dello scontro si è all’improvviso si è sollevata restando bloccata in una posizione pericolosa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la donna dall’abitacolo, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale che hanno gestito la viabilità. L’incidente ha causato dei rallentamenti alla circolazione nel tratto di strada interessato.