Più di 600 pneumatici accatasti illegalmente: denunciato gommista a Pulsano

Scoperto smaltimento illegale di pneumatici, evidenziando gravi rischi ambientali e sanitari

Nell’ambito dei controlli periodici mirati a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a monitorare le attività nel settore automobilistico prive delle necessarie autorizzazioni, la Polizia di Stato ha effettuato un’ispezione presso un gommista situato nel Comune di Pulsano.

Durante l’operazione, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Taranto hanno rinvenuto circa 600 pneumatici fuori uso, accatastati in modo disordinato e privi di qualsiasi prescrizione normativa relativa al deposito, recupero e smaltimento. Il materiale era stato depositato su suolo pubblico senza alcuna precauzione per prevenire sversamenti di fluidi o altre sostanze potenzialmente inquinanti, rappresentando così una seria minaccia per l’ambiente, vista la condizione di deterioramento degli pneumatici.

Il titolare dell’attività è stato denunciato alle autorità competenti per presunti illeciti nella gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di gommista, non rispettando misure di sicurezza e prevenzione antincendio e collocando gli pneumatici fuori uso in un’area non autorizzata.

Questa negligenza ha comportato un elevato rischio ambientale e sanitario, soprattutto in caso di combustione degli pneumatici. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’area, apponendo i sigilli attorno a tutti i pneumatici fuori uso rinvenuti.