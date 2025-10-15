Polizia di stato, 70 arresti e circa 69 kg di sostanze stupefacenti sequestrate nei primi 9 mesi dell’anno

Arrestato per spaccio di droga un 47enne tarantino

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 47 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile da qualche giorno avevano posto l’attenzione verso un pregiudicato tarantino abitualmente dedito all’attività di spaccio.

I poliziotti hanno notato nell’arco dell’intera giornata la sua presenza sul balcone di casa, in pieno centro cittadino ed un considerevole flusso di giovani conosciuti come tossicodipendenti che entravano in quel palazzo per uscirne dopo pochi minuti.

I Falchi convinti che questo inusuale movimento potesse celare una proficua attività di spaccio hanno aspettato che la porta dell’uomo si aprisse per far entrare un presunto cliente per fare irruzione.

I risultati sono stati immediati. Sul mobile della cucina gli agenti hanno recuperato circa 17 grammi di cocaina, un bilancino elettronico ancora sporco di quella sostanza stupefacente e 350 euro in banconote di piccolo taglio.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 47enne è stato arrestato ed accompagnato presso il suo domicilio in regime degli arresti domiciliari.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.

Quest’ultima operazione dei Falchi della Squadra Mobile è solo l’ultima in ordine di tempo di una più articolata e complessa attività antidroga che ha raggiunto significativi risultati in questi primi 9 mesi del 2025.

70 sono stati gli arresti e 27 le persone denunciate, sequestrati 43 chilogrammi di cocaina, 25 kg. di hashish e 240 grammi di eroina. Recuperate altre modiche quantità di droghe sintetiche e di marijuana.

Secondo la nota, la capillare attività antidroga ha permesso di sequestrare anche circa 32.700 euro presunti proventi dell’illecita attività di spaccio.

Numeri che descrivono la costante ed articolata attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile con la loro diffusa presenza in tutti i quartieri del capoluogo ed in particolare a quelle zone della città dove è più diffuso il fenomeno supportata dalla capacità di monitorare e anticipare le dinamiche del traffico di sostanze stupefacenti.

“I risultati raggiunti nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dal personale della Squadra Mobile, sotto la costante attività di coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, testimoniano l’efficacia di un lavoro quotidiano svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta”, ha dichiarato il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.