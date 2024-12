Poliziotto libero dal servizio sventa furto nel Tarantino: 3 gli arrestati

L’agente, avendo alcuni sospetti di trovarsi in presenza di un furto, ha allertato il NUE 112

La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato. Un poliziotto in servizio presso la Questura di Taranto, libero dal servizio mentre rincasava alle prime ore della notte nel comune di Crispiano a bordo della sua auto, ha notato una Fiat Punto con quattro uomini a bordo che, travisati da cappucci di lana, sono scesi avendo tra le mani dei grossi sacchi di plastica per entrare in un negozio di alimentari dopo aver manomesso la porta d’ingresso.

Avendo maturato fondati sospetti di trovarsi in presenza di un furto, il poliziotto ha allertato il NUE 112 e, sceso dalla sua autovettura, si è avvicinato alla Fiat Punto dei presunti ladri. L’arrivo di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri competenti per territorio ha permesso di bloccare tre dei quattro presunti ladri che, sentendosi ormai scoperti, hanno abbandonato la refurtiva nel tentativo di dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Il quarto è invece riuscito a far perdere le sue tracce ripartendo a gran velocità a bordo dell’auto.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, i tre, tutti residenti a Taranto, sono stati arrestati. Per due di loro rispettivamente di 46 e 23 anni l’Autorità Giudiziari ha disposto gli arresti domiciliari mentre il terzo di 31 anni è stato associato presso la locale Casa Circondariale.