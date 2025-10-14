Pulsano, detenzione abusiva di armi e droga a domicilio

Arrestato un 30enne già noto alle forze dell’ordine

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Manduria, con il supporto dei militari della Stazione di Pulsano, hanno arrestato un uomo del posto di circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché presunto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di coltelli a scatto e di materiale ritenuto di interesse investigativo, tra cui stupefacenti, munizioni e refurtiva. Gli elementi raccolti hanno portato, oltre all’arresto per la violazione della misura, alla denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che la persona indagata è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.