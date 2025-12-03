Pulsano, rogo nella notte a Montedarena: si indaga per incendio doloso

I Carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Al momento tutte le ipotesi restano aperte e sono in fase di approfondimento da parte delle Forze dell’Ordine

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera, mercoledì 3 dicembre, a Pulsano, in località Montedarena. Le fiamme hanno avvolto un chiosco situato all’interno di un lido della zona, distruggendo gran parte della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo potrebbe essere dolosa. I Carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Al momento tutte le ipotesi restano aperte e sono in fase di approfondimento da parte delle Forze dell’Ordine.

Gli investigatori stanno verificando anche se il proprietario del lido abbia ricevuto minacce o richieste estorsive che possano aver innescato la reazione di un gruppo criminale.