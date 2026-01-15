Reagisce al controllo dei poliziotti: arrestato 38enne

Recuperati in una borsa attrezzi da lavoro di dubbia provenienza

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 38 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza aggravata, lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Il personale della Squadra Volante, nel corso della notte appena trascorsa, transitando in piazza Fontana, ha notato un uomo con una grossa busta di plastica fermo sul marciapiede all’imbocco del ponte Sant’Egidio.

Quest’ultimo alla vista dell’auto della Polizia si sarebbe disfatto della borsa nascondendola pochi metri più avanti sotto una scaletta che conduce al mare.

Movimento che non è passato inosservato ai poliziotti che hanno deciso intervenire per un approfondito controllo.

L’uomo, un tarantino di 38 anni già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi reati contro il patrimonio, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo ed appena ha notato che uno dei poliziotti è riuscito a recuperare la borsa da lui precedentemente nascosta ha provato a divincolarsi per far perdere le sue tracce.

Dopo alcuni concitati momenti, il 38enne nonostante la sua strenua resistenza è stato condotto in Questura.

Dalla successiva ispezione dei luoghi gli agenti della Squadra Volante hanno recuperato anche un grosso palanchino in ferro di oltre un metro e mezzo di lunghezza che è stato sequestrato insieme ai numerosi attrezzi da lavoro ritrovati all’interno della busta nascosta in precedenza.

L’uomo non ha fornito una convincete giustificazione sul possesso di quegli attrezzi da lavoro.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 38enne è stato arrestato ed accompagnato presso la Locale Casa Circondariale.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino sentenza definitiva.