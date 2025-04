Ruba in una pasticceria: arrestato ladro seriale

Sorpreso dopo l’ennesimo colpo, un 61enne tarantino è stato arrestato dalla Polizia di Stato. È accusato di furto aggravato e possesso di arnesi da scasso

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 61 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Il personale della Squadra Volante è intervenuto questa notte nei pressi di una pasticceria del centro cittadino, dove era stato segnalato un furto con l’effrazione della porta d’ingresso.

Alla presenza del titolare della pasticceria, i poliziotti hanno constatato prima il furto del denaro contenuto nel registratore di cassa e poi hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno riconoscendo la stessa persona che nel mese scorso si sarebbe reso responsabile di almeno altre sei furti simili sempre ai danni di bar e pasticcerie.

Le ricerche del presunto ladro sono durate qualche ora. Un equipaggio della Volante lo ha intercettato in un vicolo della Città vecchia con ancora indosso gli stessi abiti immortalati dalle telecamere durante il furto di questa notte.

L’immediato controllo personale ha permesso di recuperare in una sacca che portava a tracollo numerosi arnesi atti allo scasso, tra i quali un “piede di porco”, un grosso martello, un cacciavite di 16 centimetri e dei guanti in plastica, oltre ai 30 euro circa in monete e banconote asportate dal registratore di cassa.

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, il presunto ladro è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.